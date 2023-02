Vittorio Manes di Bologna e, per i profili societari, dall’avv. Paolo Pasetto di Unilegal Avvocati Associati di Verona. Maurizio Setti aveva sin da subito manifestato assoluta tranquillità in ordine al proprio operato, affermando di avere sempre agito nel rispetto della legge e a tutela degli interessi della società calcistica. Queste sue affermazioni ora hanno trovato pieno e definitivo riscontro nel decreto di archiviazione, ove si afferma che 'si ritengono insussistenti sia il reato di appropriazione indebita che quello di antiriciclaggio' e si evidenzia che Maurizio Setti ha sempre agito 'a tutela della Hellas Verona Football Club' e 'in modo del tutto legittimo'"..