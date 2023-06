Si dividono le strade di Marco Zaffaroni e dell'Hellas Verona per volontà dell'allenatore che ha guidato gli scaligeri alla salvezza, ottenuta tramite la vittoria del playout contro lo Spezia."Hellas Verona FC rende noto che mister Marco Zaffaroni ha comunicato alla società la volontà di non voler proseguire il proprio percorso sulla panchina gialloblù - si legge nella nota ufficiale -. Il Presidente Maurizio Setti, i Dirigenti e tutto il Club ringraziano mister Zaffaroni per il lavoro svolto dallo scorso dicembre e per il raggiungimento di una storica salvezza in Serie A.

La società gialloblù gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".