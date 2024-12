Cambia proprietà il Genoa: il club rossoblu passa dal fondo 777 Partners all'imprenditore romeno Dan Sucu, fondatore e CEO di un'azienda di mobili tra le più importanti d'Europa quale la Mobexport nel suo Paese, numero uno della Confederația Patronală Concordia, l’equivalente di Confindustria in Romania e proprietario del Rapid Bucarest. Dopo l'anticipazione di Sky Sport, è arrivata anche l'ufficialità: Sucu rileva il 77% delle quote del Grifone sottoscrivendo un aumento di capitale pari a oltre 45 milioni di euro.

Questo quanto si legge nel comunicato: "Il passaggio di maggioranza rappresenta un nuovo capitolo per il Club più antico d’Italia, con l’auspicio che l’ingresso di Dan Șucu possa portare stabilità economica e nuovi investimenti per il potenziamento della squadra e delle infrastrutture. Il Genoa ringrazia i propri tifosi per il supporto costante e guarda con fiducia al futuro, certo che questa nuova fase saprà consolidare il prestigio e le soddisfazioni che il Club merita".