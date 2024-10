Il suo intento era quello di aiutare il Como sul campo, lui che è stato uno dei colpi più a effetto della formazione lariana neopromossa in Serie A. Ma poi, sono arrivati i problemi fisici accusati in estate che lo hanno portato ad annunciare l'addio al calcio. E allora, Raphael Varane darà una mano ai biancoazzurri in qualità di dirigente: l'ex difensore francese è entrato nel Consiglio di Amministrazione del club, col ruolo di consulente per lo sviluppo dei giovani, l'istruzione e l'innovazione.

Questo quanto comunica il Como: "Varane collaborerà con Osian Roberts, head of Development del Como 1907, e Juliette Bolon, responsabile del programma educativo, lavorando ai progetti di sviluppo del settore giovanile lariano. Il suo lavoro andrà a beneficio non solo dei giocatori, ma anche della comunità: Varane infatti intende lavorare per aiutare i giovani atleti a crescere anche oltre al calcio. Integrando la formazione accademica, lo sviluppo di leadership e la crescita professionale all’interno dei programmi giovanili, Varane ha l’obiettivo di aiutare i giovani atleti a prepararsi per la vita oltre il calcio".