Ci vorrà circa un mese per l'esordio di Alexis Sanchez nella nuova avventura a Udine, dopo 13 anni dall'ultima volta. Come riportato da ANSA, il cileno si sta riprendendo dall'infortunio al polpaccio ed è probabile che possa tornare a disposizione solo dopo la sosta per le nazionali di ottobre, dunque presumibilmente per la trasferta in casa del Milan. Per il resto, mister Runjaic in attacco ha grande abbondanza con Lucca come punta centrale - Davis pronto a subentrare - e Thauvin, Iker Bravo, Brenner ed Ekkelenkamp per i due posti alle sue spalle.

In Friuli c'è grande entusiasmo per il primo posto in coabitazione con Inter, Juventus e Torino, ma l'euforia è stata spenta dalla decisione della Lega di posticipare la trasferta di Parma al lunedì alle 18.30. Per questo, considerato l'orario e la giornata lavorativa, ci saranno solo 500 supporter al seguito.