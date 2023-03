Match winner oggi contro il Bologna, l'ex nerazzurro Yann Karamoh analizza così a Sky Sport il successo ottenuto dal Torino: "Il gol? Ho pensato solo a tirare e a mettere il pallone in porta - ha assicurato -. Dobbiamo continuare così, questa vittoria è importante per noi e per i nostri tifosi. C'è da guardare avanti, al prossimo turno ci attende un'altra partita complicata: sarà fondamentale restare concentrati, bisognerà continuare a giocare da squadra. Quella di stasera è stata una vittoria di gruppo".