Tanti assenti per Ivan Juric, tecnico del Torino che durante la conferenza stampa pre-Fiorentina fa il punto sull'infermeria granata. Tra i giocatori stoppati dagli infortuni ci sono anche Valentino Lazaro e Peer Schuurs, nel mirino dell'Inter per il dopo Skriniar: "Penso che non recuperi... Ho una piccola speranza, sta migliorando e domani proveremo a portarlo in panchina in caso di emergenza - ammette Juric -. Lukic è fuori e spero di averlo già per l'Empoli, Aina e Pellegri si avvicinano, Lazaro è il percorso più lungo".