"Partita molto importante contro una squadra che viene da due risultati non positivi". Thiago Motta, arrivato in conferenza stampa della vigilia, presenta così la sfida di domani contro la Fiorentina, partita per la quale l'allenatore bianconero recupera alcune pedine importanti della sua rosa: "I nostri giocatori stanno bene e abbiamo recuperato qualcuno. Siamo concentrati per giocare contro una squadra forte. Abbiamo recuperato Douglas Luiz, Nico sarà disponibile e abbiamo recuperato anche Danilo e Koopmeiners. Dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik.

Che obiettivo ha in mente per il 2025?

"L'obiettivo è domani. Noi dobbiamo fare tutto quello che sappiamo fare per avere il risultato dalla nostra parte".

Dovete trovare un po' di equilibrio?

"Dobbiamo avere sempre equilibrio e intensità. Tutti i giocatori devono avere la stessa sintonia per interpretare bene la partita.