Lo spareggio tra Spezia e Verona per la permanenza in Serie A ha finalmente una data e una sede: come comunicato dalla Lega Serie A, si giocherà al "Mapei Stadium - Città del Tricolore" di Reggio Emilia domenica 11 giugno 2023, con inizio alle ore 20.45. "Al fine di nominare "pro forma" la squadra "di casa", si procede con la compilazione della c.d.

"classifica avulsa", secondo i criteri indicati nel Comunicato Ufficiale FIGC . 304/A del 30 giugno 2022, e pertanto l'ordine di svolgimento della Gara è il seguente: SPEZIA - HELLAS VERONA In allegato sono riportate le informazioni relative a regolamento e organizzazione della Gara", si legge in una nota ufficiale.