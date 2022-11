La Juventus travolge la Lazio e rilancia prepotentemente la propria candidatura per lo Scudetto. Nel big match dell’Allianz Stadium, i bianconeri si impongono con un 3-0 che non ammette repliche. Sblocca il match Kean al 43’ (azione avviata da un brutto pallone perso da Milinkovic-Savic), poi ancora l’attaccante azzurro in avvio di ripresa arrotonda il risultato. Infine al 90’ arriva il sigillo finale, firmato da Milik che anche oggi timbra il cartellino. Con questo risultato la Juventus si porta a quota 31 punti, tornando a +1 sull’Inter e a -10 dalla capolista Napoli. I biancocelesti restano invece a 30 appaiati proprio ai nerazzurri.