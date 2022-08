Esordio tutto sommato agevole per la Juventus, che all’Allianz Stadium ha piegato il Sassuolo. Bianconeri in vantaggio già dopo 26 minuti grazie al primo gol in Serie A di Angel Di Maria (uscito poi nella ripresa per un fastidio agli adduttori), mentre al 43’ arriva il raddoppio su calcio di rigore trasformato da Dusan Vlahovic. In avvio di ripresa è ancora l’attaccante serbo a firmare la doppietta personale e il definitivo 3-0 della Vecchia Signora, che tiene dunque il passo delle avversarie. Tra le fila neroverdi, invece, Pinamonti è entrato nella ripresa, risultando il più pimpante dei suoi.