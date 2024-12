Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di novembre è stato assegnato al calciatore della Fiorentina Moise Kean. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Fiorentina-Cagliari, in programma domenica 8 dicembre 2024 alle ore 12.30 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Il bomber viola ha superato nelle preferenze dei tifosi che hanno votato nomi del calibro di Alessandro Buongiorno (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Ademola Lookman (Atalanta), Khéphren Thuram (Juventus) e Mattia Zaccagni (Lazio).

"In questa stagione Moise Kean ha raggiunto la piena maturità, esprimendosi su livelli altissimi, in linea con il grande talento che gli è sempre stato riconosciuto, premiando la scelta del Club di affidargli la piena responsabilità dell’attacco viola - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Le 5 reti realizzate nel solo mese di novembre hanno guidato la Fiorentina nelle zone più nobili della Serie A, oltre a valergli oggi il secondo posto in una classifica marcatori che si prospetta avvincente come tutto il campionato”.