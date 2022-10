Si sono concluse le due uniche partite delle 15 di questa decima giornata di Serie A. In campo, dopo la vittoria dell'Inter contro la Salernitana nel lunch match delle 12.30, Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese. Entrambe le partite si sono concluse con il segno della X: 0-0 all'Olimpico, 2-2 invece al Picco con le reti di Nzola e Holm per i padroni di casa e di Dessers e Pickel per gli ospiti. Lazio e Udinese salgono così entrambe a quota 21 punti, tre in più dell'Inter di Inzaghi.