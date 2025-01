L'arcobaleno disegnato da centrocampo per beffare Devis Vásquez nella gara tra Empoli e Torino vale a Ché Adams il premio 'Iliad Goal Of The Month' del mese di dicembre per quanto riguarda la Serie A. L'attaccante della nazionale scozzese ha superato nelle votazioni la bordata da fuori area scagliata da Nicolò Barella nella porta di Ivan Provedel, nel match finito con un 6-0 tennistico per l'Inter sul campo della Lazio.