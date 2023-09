Massimiliano Allegri rifiuta categoricamente per la sua Juve la patente di favorita nella corsa scudetto, rispondendo a Stefano Pioli che ieri ha indicata come la Vecchia Signora come principale candidata per il fatto che non disputerà le coppe al contrario delle altre big: "È poco importante guardare la classifica ora, anche se rimanere nelle prime quattro fa crescere in autostima - le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa -. La squadra sta crescendo anche fisicamente. Parlare di favorita non serve a niente oggi, non è equazione matematica che chi non gioca le coppe sia favorito, lo dimostrano i numeri”.