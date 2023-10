Ospite d'eccezione del 'Wembrace Sport', evento benefico organizzato da Bebe Vio all'Allianz Cloud di Milano, Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato così a Sky Sport: "L'evento ci sta così a cuore che con Marotta non abbiamo parlato di stadio - la sua battuta -. Questo evento è diventato il simbolo dello sport inclusivo, una delle missioni di Fondazione Milan".

Come ha vissuto questa sosta da primo in classifica?

"Eravamo già stati in alto negli anni passati, ma a me piace essere lassù alla fine del campionato. Mi dà un certo piacere quello che sta accadendo, io voglio vincere tutte le partite".