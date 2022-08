A pochi minuti dal kick-off di Sassuolo-Milan, Andrea Pinamonti parla così a DAZN del match del Mapei Stadium, una specie di derby personale per lui che è stato tanti anni attaccante dell'Inter: "E' una partita come le altre, i punti sono sempre gli stessi - puntualizza l'Arciere di Cles -. E' una bella emozione perché il Milan è una grande squadra, ma noi puntiamo a vincere come tutte le altre partite".