Si affaccia alla Serie A Kosta Runjaic, nuovo allenatore dell'Udinese. Che intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla a tutto tondo non solo del suo stile di gioco e delle sue aspettative per questa avventura italiana ma al tempo stesso esprime il suo pensiero sull'evoluzione che ha vissuto il mondo del calcio in questi ultimi anni: "Il calcio è un grande business. Penso che sia un’illusione ridurre il numero delle partite. Ci sono troppi interessi commerciali".