Intervistato da DAZN dopo il 2-0 contro il Frosinone, firmato anche da un suo gol, l'attaccante della Roma Romelu Lukaku analizza così il momento dei giallorossi: "In questi ultimi giorni abbiamo parlato tra noi, ci siamo detti che per noi era veramente importante stasera. Abbiamo fatto una bella partita, messo tutto dentro, con due gol segnati e nessuno preso. Avanti così. Se mi sento amato? Abbiamo una relazione importante con il mister, mi conosce molto bene. Io devo mettermi a disposizione della Roma e fare meglio possibile, i compagni mi stanno aiutando e devo ringraziarli. La squadra è la cosa più importante, la classifica è difficile, dobbiamo migliorare".

Sul boato dei tifosi: "Sono concentrato a fare la cosa giusta. Questo è sempre stato il mio gioco, piano piano c'è una migliore connessione tra me e i compagni e spero che la cosa aiuterà la squadra. Se mi trovo meglio con Dybala che con altri attaccanti in passato? Con ogni compagno che ho avuto in attacco ho avuto delle buone relazioni. Per me è importante conoscerne le qualità, Paulo ne ha tantissime, faremo il meglio per la Roma".