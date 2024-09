Il Genoa non riesce più a vincere in casa. Dopo il pari strappato in pieno recupero contro l'Inter alla prima giornata, i rossoblu riescono sempre nei secondi finali a ottenere un punto contro la Roma nel match delle 12.30 della quarta giornata di Serie A. Sotto gli occhi di un tifoso d'eccezione come il tennista greco Stefanos Tsitsipas, il Grifone ha beffato la squadra di Daniele De Rossi (espulso nel finale), passata in vantaggio al 37esimo grazie al primo gol italiano di Artem Dovbyk, assegnato dopo lunghissimo consulto VAR, con il colpo di testa vincente di Koni De Winter che al 96esimo corregge in porta un cross da sinistra lasciando sulle gambe Mile Svilar.