La soluzione è nella testa? "Assolutamente si. Nessuno deve pensare che i giocatori non vogliano superare questo momento o che non mettano il 100%, ho sempre visto grande attenzione e volontà. Il momento si supera lavorando, perché sappiamo fare molto meglio di quel che stiamo facendo".

"Abbiamo un'opportunità domani. Bisogna avere grande compattezza per voltare pagina. Pensare troppo a quello che potevamo fare credo non ci possa aiutare tanto domani" ha esordito Stefano Pioli in conferenza stampa, alla vigilia della gara contro il Sassuolo, match che arriva dopo il brutto risultato ottenuto con la Lazio.

Come recuperare lo spirito?

"Per chi fa sport lo spirito aumenta con le prestazioni e i risultati positivi e può calare con risultati negativi. Adesso c'è solo una cosa da fare: vero che più giochi bene più hai possibilità di vittoria, ma domani serve vincere e dipende più da noi che dai nostri avversari".

Hai lavorato sui gol presi?

"Sotto l'aspetto temporale sono simili, sotto l'aspetto tattico diversi. Ci abbiamo lavorato, dobbiamo essere più lucidi".

12 tiri in porta e 9 subiti: colpe della difesa e di Tatarusanu. Ha in mente Vasquez per domani?

"I nostri avversari stanno sfruttando molto le occasioni, poi la nostra difesa sta concedendo molto e per il portiere è difficile metterci una pezza. Domani serve più attenzione".