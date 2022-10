Vittoria di grinta quella del Milan che dopo il gol del pareggio dell'Empoli ritrova se stessa e linfa vitale e segna altri due gol che portano tre punti. A fine gara, l'allenatore rossonero Stefano Pioli, in conferenza stampa, parla della carica che il titolo dello scorso anno ha dato alla sua squadra: "Credo che tanto della vittoria dello Scudetto sia merito di quei giocatori che sono stati impiegati meno ma che non hanno fatto mai mancare nulla al gruppo. È un gruppo che lavora tanto. Sull’1-1 pensavo che la partita non fosse finita ma pensavo che poteva finire in tutti i modi. I miei giocatori hanno pensato di poterla vincere. Lo 0-0 mi sembrava troppo strano per una partita del genere. L’Empoli è una bella squadra, abbiamo sbagliato molte occasioni e dobbiamo sicuramente segnare di più. Ci sarà il momento per questo".