Le gare delle 18:30 regalano emozioni a non finire in questo primo turno di Serie A. Partiamo da Lazio-Bologna 2-1. L'avvio dell'Olimpico accende l'atmosfera quando il portiere biancoceleste Maximiano mette in difficoltà i suoi toccando il pallone con le mani fuori dall'area di rigore: rosso e padroni di casa subito in inferiorità numerica. Il vantaggio lo sigla Arnautovic dal dischetto; l'ingenuità di Soumaoro lo fa incappare nella doppia ammonizione che richiama la parità numerica. Al 68' il pari della banda di Sarri con l'autogol di De Silvestri, prima del sorpasso di Immobile al 79'.