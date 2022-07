Non nasconde le proprie ambizioni Divock Origi, attaccante arrivato al Milan col chiaro obiettivo di proseguire la striscia vincente del club rossonero primeggiando nuovamente in Serie A. Nella sua intervista a DAZN l'ex Liverpool mette in chiaro le cose: "Conquistare la seconda stella e quindi il 20° scudetto è l’obiettivo, è una delle prime cose che mi hanno detto Maldini e Massara. Mi hanno spiegato l’importanza di tutto questo. Faremo il possibile e ovviamente sarebbe un grande risultato. Sarà bello iniziare la stagione sapendo che potrai concorrere per conquistare il 20° titolo e la seconda stella".