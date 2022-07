Autentica sentenza nei Merseyside derby quando vestiva la maglia del Liverpool, tanto da diventare lo spauracchio dell'Everton, Divock Origi ha intenzione di lasciare il segno anche da milanista nelle stracittadine meneghine che affronterà nei prossimi mesi: "Non so se ci sia un segreto per i tanti gol che ho segnato, ma credo sia fondamentale farsi trovare sempre pronti. A me piacciono molto le partite speciali come i derby contro l'Inter, ma io voglio dare il meglio in ogni partita", le parole del centravanti belga in conferenza stampa. Che il prossimo 3 settembre potrebbe essere protagonista della sfida nella sfida con il connazionale Lukaku: "E' un grande giocatore, ho avuto modo di giocare contro di lui e mi piace sempre affrontare grandi giocatori. E' sicuramente bello essere in Serie A con tanti giocatori con queste qualità. Sarà bello giocare contro di lui".