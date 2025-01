È amaro il ritorno di Salvatore Bocchetti da avversario a Genova. A Marassi, sotto una pioggia incessante, il suo Monza capitola contro il Genoa di Patrick Vieira che vince per 2-0 e inguaia ulteriormente i brianzoli, sempre più ultimi in classifica. Successo comunque meritato per il Grifone, che potrebbe aprire le marcature già nel primo tempo al minuto 31, ma Stefano Turati è bravo ad ipnotizzare Andrea Pinamonti parando il suo calcio di rigore peraltro non calciato benissimo.

I rossoblu, però, si rifanno con gli interessi nella ripresa trovando le due reti della vittoria: il vantaggio lo firma Koni De Winter al 61esimo, svettando sulla punizione di Aaron Martin dopo essere stato lasciato solo dalla difesa biancorossa e trafiggendo Turati. Il raddoppio arriva a sei minuti dal novantesimo grazie a Johan Vasquez, ancora di testa, su cross di Maxwel Cornet. Quarta vittoria per Vieira alla guida del Genoa, che aggancia Torino e Udinese a quota 26.