Brutte notizie per la Lazio che perde Boulaye Dia. L'attaccante biancoceleste, in ritiro con il suo Senegal ha contratto la malaria durante il ritiro. Dia partito dall'Italia per mettersi al servizio dei Leoni di Teranga, in questo momento in campo contro il Burkina Faso nel match di qualificazionr alla Coppa d'Africa 2025, non è partito con il resto dei compagni ed è rimasto a Dakar a causa dell'infezione contratta come rende noto la Federazione senegalese. La Lazio affronterà l'Inter il prossimo 16 dicembre, poco più di un mese da oggi, data entro la quale il giocatore dovrebbe essere già tornato a disposizione di Baroni.

"La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori.I medici della Nazionale seguono con attenzione l'evolversi dello stato di salute dei due giocatori" si legge nel comunicato diramato.