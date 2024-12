Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte. Durante la sessione di allenamento odierna il difensore Alessandro Buongiorno è incappato in un infortunio che mette qualche ansia al comandante di Lecce. Il difensore azzurro, "in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari" si legge sul sito ufficiale del club partenopeo che rende noto il verdetto degli esami ai quali è stato subito sottoposto il classe '99 che da domani inizierà le terapie di riabilitazione.

