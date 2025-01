Il Napoli comincia il suo 2025 col motore a pienissimi giri: la formazione di Antonio Conte fa bisboccia al Franchi di Firenze maltrattando la Fiorentina di Raffaele Palladino, schiacciata sotto il peso di tre reti. Dopo un iniziale gol annullato per fuorigioco a Matias Olivera, i partenopei sbloccano la partita con un'azione insistente di David Neres, che sfonda come un carrarmato le linee difensive viola e piazza un bolide alle spalle di David De Gea al minuto 29. Il raddoppio arriva al 54esimo grazie ad un calcio di rigore trasformato da Romelu Lukaku, il sigillo arriva al 68esimo per mano di Scott McTominay che approfitta di un rinvio difettoso di Pietro Comuzzo e trova il tris con un tiro di prima intenzione.

Con questo successo, il Napoli si porta a 44 punti e si riprende momentaneamente la vetta in solitaria. L'unica pecca è l'uscita per infortunio a ridosso del novantesimo di Olivera per un problema fisico. La Fiorentina rimane al sesto posto a quota 32.