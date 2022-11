Col suo gol ha aperto la strada alla nuova vittoria del Napoli contro l'Udinese. Ai microfoni di DAZN, Victor Osimhen, attaccante nigeriano dei partenopei, fa capire di avere in mente la gerarchia delle sue preferenze in materia di titoli: "Io capocannoniere? Preferirei vincere con questa squadra. Se dovessi vincere la classifica marcatori sarebbe bellissimo, ma non metterei mai me stesso davanti al concetto di squadra. Naturalmente sarebbe una bella soddisfazione. La sosta un problema? Non credo. Spero che i miei compagni impegnati al Mondiale faranno bene. Saremmo pronti per ripartire appena riprenderà la Serie A, la sosta non sarà un problema per noi e per le nostre condizioni fisiche".