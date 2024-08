Intervenuto ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro il Modena, il ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche di mercato: "Ci presentiamo al primo impegno ufficiale con una rosa non ancora completa. Lo sappiamo ma abbiamo le idee chiare e speriamo di raggiungere gli obiettivi prefissati".

Su Osimhen: "La situazione è chiara, ha chiesto di andare via e già l'anno scorso c'era una situazione in essere. Preferiamo tutelare la creazione del gruppo squadra, poi nei prossimi 20 giorni vedremo. Lukaku? Ora è un calciatore del Chelsea. Siamo tranquilli, può arrivare un attaccante e non è detto che sia Lukaku. Siamo attenti a tutte le possibilità che ci sono e siamo pronti per coglierle. Neres? Seguiamo tanti calciatori, ci vorrà del tempo per vedere le opportunità più funzionali alle nostre esigenze".