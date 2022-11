Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, si è concesso ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro l'Atalanta. "I nerazzurri da anni fanno bene, non hanno le coppe e hanno una grande proprietà, un grande allenatore e una grande società. Sicuramente l'Atalanta farà tanti punti. La competitività alza l'intensità degli allenamenti - le sue parole -. Quest'estate abbiamo pensato di far crescere dei ragazzi insieme al tecnico, ma siamo all'inizio e dobbiamo stare con i piedi per terra. Alla fine vedremo, ma questa situazione di competitività ha alzato il livello e per adesso siamo molto contenti. Kim è un ragazzo molto attento e molto veloce, per questo siamo andati su di lui. Poi per il suo adattamento c'è da fare i complimenti a lui e da ringraziare il mister e i compagni".