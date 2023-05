Adesso è ufficiale: Luciano Spalletti non sarà più l'allenatore del Napoli. A confermarlo è il numero uno azzurro Aurelio De Laurentiis, ospite di 'Che Tempo Che Fa': "Spalletti è un uomo libero. Quando uno dice che pensa di aver ottenuto il massimo e di voler prendere un anno sabbatico, è giusto lasciarlo libero. Mi ha detto di avere un contratto per un altro anno, ma di volersi fermare, potevo mai dirgli di no? Ci ha dato tanto e lo ringrazio".