Il Napoli prova ad accelerare per il colpo sull'esterno. Su Alejandro Garnacho è piombato il Chelsea e allora gli azzurri possono accelerare per Karim Adeyemi, classe 2002 del Borussia Dortmund. In serata, a margine della presentazione del libro "Il garofano e la conchiglia", il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto in modo simpatico a un tifoso che gli chiedeva di acquistare Alejandro Garnacho: "Chi mi assicura che fa 20 gol?", la sua battuta riportata da 'SpazioNapoli'.

Nel corso della presentazione il numero uno azzurro ha aggiunto: "Abbiamo fatto fare un’indagine prima del Covid scoprendo che soltanto nel mondo occidentale si registrano qualcosa come 83 milioni tra simpatizzanti e tifosi del Napoli. Dopo il 3° scudetto e dopo 14 anni in cui siamo stati l’unica squadra italiana a giocare costantemente in Europa, credo che oggi dovrebbero essere molti di più. Poi, come sempre nella vita e nello sport, se vinci tutti salgono sul carro altrimenti scendono”.