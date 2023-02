Intervenuto in conferenza stampa in vista del match che il Napoli giocherà contro l'Eintracht Francoforte, il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis ha parlato così della lotta per il tricolore in Serie A, con gli azzurri ormai vicinissimi al traguardo: "Come abbiamo battuto la diffidenza estiva dei tifosi? Il tifoso ha ragione, il tifoso deve diffidare perché non sa, molto spesso gioca ad un calcio virtuale. È giusto che dica la qualunque, ma noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Nella conferenza del 30 maggio io dissi che avremmo lottato per lo Scudetto... Anche Spalletti sembrava diffidente? Gli allenatori hanno un ruolo, che è quello di allenare - ha ammesso -. E noi fortunatamente abbiamo un mister che sa allenare, che sa far funzionare la squadra.