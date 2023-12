Tutto in sei minuti: il Napoli di Walter Mazzarri supera per 2-1 il Cagliari nel secondo match del sabato di questa 16esima giornata di Serie A. La sfida del Maradona, iniziata con un ritardo di 30 minuti a causa del fortissimo vento che imperversa sul capoluogo campano, si impone sui rossoblu in un match che vede i suoi episodi chiave consumarsi nel giro di 360 secondi: al 69esimo arriva il vantaggio partenopeo firmato da un colpo di testa imperiale di Victor Osimhen, tre minuti dopo però Leonardo Pavoletti piomba su un cross di Zito Luvumbo e da due passi fa secco Alex Meret per il pareggio sardo.

Soddisfazione che però dura altri tre giri di orologio, dopodiché ancora Osimhen si inventa un numero di fantasia e determinazione in area avversaria riuscendo a destinare il pallone a Kvicha Kvaratskhelia che si sblocca dopo gli errori di Torino firmando il gol vittoria. Napoli che con questo successo si prende momentaneamente il quarto posto a quota 29, scavalcando Roma e Bologna. Cagliari che rimane fermo a quota 13