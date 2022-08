Per André Zambo Anguissa è un Napoli che può lottare per il titolo. Interrogato in merito da Il Mattino, il camerunese non si nasconde e propone la candidatura azzurra: "Io credo che questo Napoli sia pronto, può lottare sempre, in ogni gara, e può anche puntare al vertice, provando anche a vincere qualcosa di importante. Voglio fare la migliore stagione della mia vita, dare tutto per il club, perché voglio arrivare più avanti possibile in tutte le competizioni. Ho scelto Napoli perché sono convinto che qui posso ottenere delle grandi soddisfazioni. E ci sono le premesse per un campionato da protagonisti. Scudetto? Spero che alla fine saremo proprio noi quei migliori, chi lo sa... Io credo molto nei miei compagni, nel mio allenatore, e sono consapevole della forza di questa squadra, di chi è arrivato e di chi è rimasto".