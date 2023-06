Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato Josè Mourinho, che era stato deferito per aver definito l'arbitro Daniele Chiffi "il più scarso mai incontrato in carriera" al termine della gara tra Monza e Roma dello scorso 3 maggio, con 50mila euro di multa e dieci giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato. Punita anche la società capitolina, con una sanzione pari a quella comminata allo Special One.