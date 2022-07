Intervenuto in sala stampa dopo la vittoria per 3-2 contro il Sangiuliano City, il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha aggiornato sulle condizioni di Stefano Sensi, out nelle ultime due amichevoli per un infortunio: "Credo che in un paio di giorni sarà a disposizione - ha esordito -. Lo abbiamo tenuto a riposo per questi due giorni ma è ok", ha detto sul giocatore in prestito dall'Inter.