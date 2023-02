Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Bologna, il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato così della buona prestazione offerta dall'ex nerazzurro Stefano Sensi: "Stefano oggi ha fatto una grande partita, sappiamo che gli serve continuità e oggi gli ho voluto dare un'opportunità. Ha lavorato bene a livello difensivo. I tifosi ci chiedono la Champions? Per quanto riguarda la classifica, oggi posso dire che dobbiamo provare ad alzare l'asticella: non possiamo più nasconderci. Abbiamo raggiunto una maturità tale che possiamo permetterci di guardare in là".