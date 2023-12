Vittoria agevole per il Milan nel lunch match della 16esima giornata del campionato di Serie A. A San Siro, la formazione di Stefano Pioli ha superato il Monza per 3-0 al termine di un incontro sostanzialmente controllato dai rossoneri, che mettono le cose in chiaro dopo tre minuti con la rete del vantaggio firmata da Tijjani Reijnders, al suo primo gol a San Siro. Il raddoppio è invece una prima volta assoluta: quella di Jan-Carlo Simic, subentrato al 24esimo all'infortunato Tommaso Pobega, che al minuto 41 appoggia in rete da pochi passi un cross di Rafael Leao.

Nella ripresa, dopo che Mike Maignan ha negato con un gran guizzo la rete che avrebbe riaperto i giochi ad Andrea Colpani, il Milan chiude i conti al 76esimo grazie a Noah Okafor, che capitalizza un'ottima azione corale. L'ex Salisburgo, però, si fa male poco dopo, diventando il secondo giocatore a lasciare il campo per infortunio. Con questo successo, il Milan consolida il terzo posto in classifica a 32 punti. Nei brianzoli, buon impatto dalla panchina di Valentin Carboni, che ha animato le residue manovre offensive della squadra di Raffaele Palladino.