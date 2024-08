"Io voglio fare più gol, è chiaro: cercherò di fare tutte e due le cose, le giocate e i gol. In campo posso adattarmi, posso giocare vicino all’attaccante ma ora, con un calcio più tattico, le squadre si mettono dietro e occupano molto la zona centrale. Non gioco da anni spalle alla porta e ho bisogno di spazio, di guardare tutto il campo. Non mi vedo giocare presto da centravanti". Così Rafa Leao intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Si è scritto molto dell’incontro con Fonseca in Portogallo, prima dell’Europeo. Qual è stata la prima impressione?

"È una persona diretta, molto, fa vedere subito quello che vuole. Le sue squadre hanno giocato sempre un bel calcio e per gli attaccanti è top: mi vedo bene con lui e anche i compagni sono contenti. Gli allenamenti sono molto intensi, sempre con la palla: secondo me abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco, sarà bello. L’identità del Milan storicamente è con la palla e qui tutti i giocatori sono coinvolti nel possesso: secondo me è l’allenatore giusto".

Richieste personali?

"Mi chiede di stare largo, cercare la palla, fare uno-due per arrivare vicino all’area".

In area questa volta ci sarà Morata: è l’acquisto giusto o sarebbero stati meglio altri?

"Morata e Giroud sono due campioni: uscito uno, ne è entrato un altro. Giroud ha fatto la storia del Milan ma conosco bene anche Morata, è un attaccante che lavora ed è molto mobile, sarà bello per noi altri attaccanti. Speriamo faccia anche tanti gol".

Tu a volte non piaci alla gente. Molti dicono che in campo sei indolente e in effetti, qualche volta viene da pensarlo. Sono critiche giuste o sbagliate?

"La gente a volte non capisce le cose del calcio ma non mi dà fastidio. Le uniche critiche che ascolto sono quelle del mio allenatore, dei dirigenti, di chi sta al Milan. Qui mi vogliono bene, sanno dove posso arrivare e lo so anche io: posso essere uno dei migliori, non solo al Milan ma nel mondo".