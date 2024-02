A margine del 3-2 incassato in casa del Rennes, sconfitta ininfluente ai fini del passaggio agli ottavi di finale di Europa League, il difensore del Milan, Simon Kjaer commentando a Sky Sport il risultato di questo pomeriggio in Francia, ha lanciato un avviso alle avversarie europee. Avviso che echeggia anche in Italia e alle rivali italiane: "Dobbiamo affrontare qualsiasi squadra per vincere - ha detto -. Qualsiasi squadra che c’è possiamo batterla. Abbiamo una squadra forte e stiamo bene".