Stop per Pierre Kalulu: il difensore francese del Milan, infortunatosi in allenamento con l'Under 21 transalpina, si è sottoposto quest'oggi a degli esami che hanno evidenziato la lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Tra una settimana si sottoporrà ad un nuovo controllo, nel frattempo non sarà disponibile per il big match contro il Napoli alla ripresa del campionato.