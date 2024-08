E' perfettamente riuscito l'intervento a cui si è sottoposto Alessandro Florenzi, operato in artroscopia dal dottor Roberto Pozzoni, presso l'Ospedale Galeazzi S. Ambrogio di Milano, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Come fa sapere il Milan, dopo qualche giorno di convalescenza, il terzino inizierà da subito la riabilitazione.