E' fatta per il passaggio di testimone in casa Sampdoria: Massimo Ferrero ha cancellato le ultime resistenze ed è stato trovato l'accordo per l'acquisizione del club da parte di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. In serata è arrivata la nota con la quale il CdA doriano ha comunicato che l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’emissione di un prestito obbligazionario e per un aumento di capitale fino a 40 milioni, funzionale all’esecuzione del piano di ristrutturazione della società.

Questo il commento del presidente blucerchiato Marco Lanna: "Sono state due giornate intense, dobbiamo ringraziare tutte le parti coinvolte perché hanno fatto un grandissimo lavoro. Non è finita qua, dobbiamo lavorare ancora parecchio: oggi è stato fatto un passo importante ma ne vanno fatti altri, bisogna pedalare perché vanno fatte tante cose in poco tempo".