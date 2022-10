Crolla in pochi giorni l'imbattibilità della Dacia Arena: lo stadio dove sono cadute malamente anche Roma e Inter nello spazio di poche ore è diventato territorio di conquista prima per il Monza in Coppa Italia, poi per il Torino che quest'oggi ha superato l'Udinese per 2-1 nel lunch match dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Ivan Juric trova i tre punti al termine di un match decisamente intenso con un gol per tempo: apre Ola Aina, rete alla quale replica Gerard Deulofeu, poi nella ripresa Pietro Pellegri piazza il colpo che vale il blitz. Finale incredibile, con Yann Karamoh che spara sul corpo di Marco Silvestri il match point in un uno-contro-uno in area, poi Vanja Milinkovic-Savic mette le ali e dice no al tiro a botta sicura di Beto. Torino che torna a sorridere dopo cinque gare senza vittorie e si porta a quota 14 in classifica, Udinese definitivamente agganciata dall'Inter a quota 21.