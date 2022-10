Nuovo stop per infortunio in casa Juventus: Massimiliano Allegri perde infatti il centrocampista argentino Leandro Paredes. L'ex Paris Saint-Germain, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato infatti sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero, il che significa che sarà fuori sicuramente per le partite contro Benfica e Lecce ed è a fortissimo rischio per l'incontro con l'Inter.