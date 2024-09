Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport lo 0-0 contro la Roma: "È stata una partita equilibrata, nel primo tempo a tratti loro sono stati meglio di noi. Nel secondo siamo stati migliori noi, cercando di metterli nella loro metà campo. Penso che il risultato sia giusto”.

Soddisfatto di Vlahovic?

“Mi è piaciuta tutta la squadra, chi ha iniziato e chi è subentrato. Possiamo migliorare in precisione, non solo Dusan ma tutta la squadra perché abbiamo la qualità per farlo”.

Avete giocato sotto ritmo: merito della Roma o demerito vostro?

“Anche merito della Roma. Nel primo tempo ci siamo abbassati troppo, nel secondo un po’ meglio. Dobbiamo migliorare tante cose per alzare il livello in partite come questa”.

Con i cambi si sono viste cose migliore.

“Abbiamo tanti giocatori di qualità, anche quelli che hanno iniziato. Nel secondo tempo quelli che sono entrati hanno mantenuto e anche alzato il livello della squadra. Vedremo di partita in partita”.

Dopo 3 giornate e a mercato chiuso, qual è l’obiettivo?

“Giocare contro l’Empoli al massimo, poi avremo il PSV e poi di partita in partita. Stagione lunga, percorso bellissimo e vedremo quando arriveremo ai mesi importanti di parlare di obiettivi”.