In panchina oggi per via dell'attacco infliuenzale subito da Massimiliano Allegri, il viceallenatore della Juventus Marco Landucci ha analizzato così il ko di oggi contro la Lazio ai microfoni di DAZN: "Il gol convalidato a Milinkovic-Savic? Decide l'arbitro, noi ci rimettiamo alle sue decisioni. Posso dire che il primo tempo è stato fatto al di sotto delle nostre possibilità ma nel secondo tempo per quel che abbiamo fatto avremmo meritato il pareggio. Accettiamo il verdetto del campo, sono soddisfatto dai nuovi entrati, ci è mancato solo il gol. Abbiamo cominciato bene il secondo tempo, peccato per il secondo gol preso ma abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare".